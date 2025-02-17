AfD’nin "Jelibon Uçak" Seçim Kampanyası Tepki Çekti: TikTok Kullanıcısı Sert Bir Şekilde Eleştirdi

Almanya'nın aşırı sağcı Alternatif Partisi (AfD), seçim kampanyası çerçevesinde göçmen vatandaşlara uçak jelibonları göndermeye başladı. 'Uçuş zamanı' yazılı ambalajı ile gönderilen jelibonlar, sosyal medyada tepki topladı. Bu tepkiye katılan @tuelay006 isimli TikTok kullanıcısı, kendisine gönderilen jelibon şeklindeki uçağı sosyal medya hesabında paylaştı.