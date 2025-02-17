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Beren Kayalı'dan Genç Takipçilerine Tavsiye: "20'lerinde Birine 'Özenme' Demek Anlamsız"

Beren Kayalı'dan Genç Takipçilerine Tavsiye: "20'lerinde Birine 'Özenme' Demek Anlamsız"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 19:24

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Beren Kayalı, 20'li yaşlarındaki takipçilerine seslenerek, bu dönemin getirdiği isteklere ve heveslere dair önemli tavsiyeler verdi. 22 yaşındaki birinin sadece 2 yaşındaki bir yetişkin olduğuna dikkat çeken Kayalı, 'Marka kıyafetlere, lüks arabalara özenme' söyleminin anlamsız olduğunu söyledi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGBRwwqspQf/
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Beren Kayalı, "Nasıl 2 yaşındaki bir çocuk dondurma gördüğünde 'canın dondurma çekmesin' demek anlamsızsa, 22 yaşındaki birine de 'özenme' demek anlamsız" diyerek, 20'li yaşlardaki heveslerin doğal olduğunu ifade etti.

Beren Kayalı, "Nasıl 2 yaşındaki bir çocuk dondurma gördüğünde 'canın dondurma çekmesin' demek anlamsızsa, 22 yaşındaki birine de 'özenme' demek anlamsız" diyerek, 20'li yaşlardaki heveslerin doğal olduğunu ifade etti.

Kayalı, ayrıca "Keşke 20'lerimin başına dönebilseydim" diyerek, bu dönemde yaşadığı tecrübeleri paylaştı ve genç takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Kayalı, ayrıca "Keşke 20'lerimin başına dönebilseydim" diyerek, bu dönemde yaşadığı tecrübeleri paylaştı ve genç takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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