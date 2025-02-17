Beren Kayalı'dan Genç Takipçilerine Tavsiye: "20'lerinde Birine 'Özenme' Demek Anlamsız"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGBRwwqspQf/
Beren Kayalı, 20'li yaşlarındaki takipçilerine seslenerek, bu dönemin getirdiği isteklere ve heveslere dair önemli tavsiyeler verdi. 22 yaşındaki birinin sadece 2 yaşındaki bir yetişkin olduğuna dikkat çeken Kayalı, 'Marka kıyafetlere, lüks arabalara özenme' söyleminin anlamsız olduğunu söyledi.
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Beren Kayalı, "Nasıl 2 yaşındaki bir çocuk dondurma gördüğünde 'canın dondurma çekmesin' demek anlamsızsa, 22 yaşındaki birine de 'özenme' demek anlamsız" diyerek, 20'li yaşlardaki heveslerin doğal olduğunu ifade etti.
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Kayalı, ayrıca "Keşke 20'lerimin başına dönebilseydim" diyerek, bu dönemde yaşadığı tecrübeleri paylaştı ve genç takipçilerine tavsiyelerde bulundu.
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