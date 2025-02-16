Sarı Saçlarına Deli Gönlümüzü Bağlayan Mihirban Nasıldı? Yapay Zeka Türkülerdeki Karakterlerini Canlandırdı

Türk halk müziği, yüzyıllar boyunca halkın ruhunu yansıtan derin duygular ve hikayelerle dolu türkülerle bizlere miras kaldı. Her bir türkü, dinleyenlerin aklında farklı bir karakter yaratır; bazen aşkı, bazen mücadeleyi, bazen de halkın özlemlerini anlatan karakterler… Peki, türkülerdeki karakterler gözümüzde nasıl canlanıyor?