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Sarı Saçlarına Deli Gönlümüzü Bağlayan Mihirban Nasıldı? Yapay Zeka Türkülerdeki Karakterlerini Canlandırdı

Sarı Saçlarına Deli Gönlümüzü Bağlayan Mihirban Nasıldı? Yapay Zeka Türkülerdeki Karakterlerini Canlandırdı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 20:30

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Türk halk müziği, yüzyıllar boyunca halkın ruhunu yansıtan derin duygular ve hikayelerle dolu türkülerle bizlere miras kaldı. Her bir türkü, dinleyenlerin aklında farklı bir karakter yaratır; bazen aşkı, bazen mücadeleyi, bazen de halkın özlemlerini anlatan karakterler… Peki, türkülerdeki karakterler gözümüzde nasıl canlanıyor?

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Yapay zeka teknolojisi kullanılarak, türkülerdeki karakterler dijital ortamda hayata geçirildi.

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak, türkülerdeki karakterler dijital ortamda hayata geçirildi.

Her şarkının ruhu ve sözlerine göre oluşturulan karakterler, artık sadece kelimelerle değil, aynı zamanda görsellikle de farklı bir deneyim sundu.

Her şarkının ruhu ve sözlerine göre oluşturulan karakterler, artık sadece kelimelerle değil, aynı zamanda görsellikle de farklı bir deneyim sundu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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