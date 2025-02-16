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İstanbul’daki Ulaşım Zorlukları Bir Genç Kızın Paylaşımıyla Gözler Önüne Serildi

İstanbul’daki Ulaşım Zorlukları Bir Genç Kızın Paylaşımıyla Gözler Önüne Serildi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 18:52

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İstanbul’daki toplu taşıma, şehri keşfetmenin en pratik yolu gibi görünse de, yoğun saatlerde ciddi zorluklar yaratabiliyor.  Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşına gitmek için yaptığı yolculuğu kayda alarak, bu zorlukları takipçileriyle paylaştı.

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Genç kız, 11.56’da başladığı yolculuğunu 14.35’te tamamlayarak 2.5 saatlik bir süre sonunda arkadaşına ulaşabildi.

Genç kız, 11.56’da başladığı yolculuğunu 14.35’te tamamlayarak 2.5 saatlik bir süre sonunda arkadaşına ulaşabildi.

Paylaşımında, "İstanbul’da arkadaşına gitmek ne kadar sürebilir ki?" notunu düşen genç kız, semtler arası yolculuğun ne kadar zaman alabileceğini gözler önüne serdi.

Paylaşımında, "İstanbul’da arkadaşına gitmek ne kadar sürebilir ki?" notunu düşen genç kız, semtler arası yolculuğun ne kadar zaman alabileceğini gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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