İstanbul’daki Ulaşım Zorlukları Bir Genç Kızın Paylaşımıyla Gözler Önüne Serildi

İstanbul’daki toplu taşıma, şehri keşfetmenin en pratik yolu gibi görünse de, yoğun saatlerde ciddi zorluklar yaratabiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşına gitmek için yaptığı yolculuğu kayda alarak, bu zorlukları takipçileriyle paylaştı.