İstanbul’daki Ulaşım Zorlukları Bir Genç Kızın Paylaşımıyla Gözler Önüne Serildi

İstanbul’daki toplu taşıma, şehri keşfetmenin en pratik yolu gibi görünse de, yoğun saatlerde ciddi zorluklar yaratabiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşına gitmek için yaptığı yolculuğu kayda alarak, bu zorlukları takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kız, 11.56’da başladığı yolculuğunu 14.35’te tamamlayarak 2.5 saatlik bir süre sonunda arkadaşına ulaşabildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımında, "İstanbul’da arkadaşına gitmek ne kadar sürebilir ki?" notunu düşen genç kız, semtler arası yolculuğun ne kadar zaman alabileceğini gözler önüne serdi.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın