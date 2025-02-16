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Erkeklerin Durduk Yere Aklına Gelen Sıradışı Fikirler Mizahi Bir Şekilde Canlandırıldı!

Erkeklerin Durduk Yere Aklına Gelen Sıradışı Fikirler Mizahi Bir Şekilde Canlandırıldı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 18:04

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Erkeklerin bazen hiç beklemedikleri anlarda akıllarına gelen garip ve komik fikirler, sosyal medyada gündem oldu. @osmanduru_ isimli Instagram kullanıcısı, özellikle alakasız yerlerde ve zamanlarda ortaya çıkan 'bir kredi çekip geleyim' veya 'ben gideyim de bir tecil bozdurayım' gibi akıl dışı düşünceleri mizahi bir şekilde canlandırdı.

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Video, erkeklerin aklına bazen durduk yere gelen bu fikirleri eğlenceli bir dille yansıtarak izleyenleri güldürmeyi başardı.

Video, erkeklerin aklına bazen durduk yere gelen bu fikirleri eğlenceli bir dille yansıtarak izleyenleri güldürmeyi başardı.

Peki, siz veya çevrenizdeki erkekler de böyle birdenbire akıllarına gelen tuhaf fikirlerle karşılaşıyor mu?

Peki, siz veya çevrenizdeki erkekler de böyle birdenbire akıllarına gelen tuhaf fikirlerle karşılaşıyor mu?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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