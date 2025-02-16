Erkeklerin Durduk Yere Aklına Gelen Sıradışı Fikirler Mizahi Bir Şekilde Canlandırıldı!

Erkeklerin bazen hiç beklemedikleri anlarda akıllarına gelen garip ve komik fikirler, sosyal medyada gündem oldu. @osmanduru_ isimli Instagram kullanıcısı, özellikle alakasız yerlerde ve zamanlarda ortaya çıkan 'bir kredi çekip geleyim' veya 'ben gideyim de bir tecil bozdurayım' gibi akıl dışı düşünceleri mizahi bir şekilde canlandırdı.