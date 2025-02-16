onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Belediyecilik Zirvede! Torpilin En Çok Yapıldığı 6 Sektör Açıklandı

Belediyecilik Zirvede! Torpilin En Çok Yapıldığı 6 Sektör Açıklandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 16:53

İçerik Devam Ediyor

Birçok sektörde liyakat yerine torpilin ön planda olduğu iddiaları kamuoyunda tepkilere yol açıyor. Özellikle iş ilanlarında belirli kriterlerin aranmasına rağmen, bazı pozisyonlara önceden belirlenmiş kişilerin yerleştirildiği öne sürülüyor. Peki torpil en çok hangi sektörlerde? @genctg isimli sosyal medya hesabından yayınlanan videoda en çok torpil yapılan 6 sektör sıralandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoda, en çok torpil yapılan 6 sektör sıralanırken listenin başında belediyecilik yer aldı.

Videoda, en çok torpil yapılan 6 sektör sıralanırken listenin başında belediyecilik yer aldı.

Video kısa sürede viral olurken, paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. Peki, sizce bu liste ne kadar doğru?

Video kısa sürede viral olurken, paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. Peki, sizce bu liste ne kadar doğru?

Listenin tamamı için 👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın