Belediyecilik Zirvede! Torpilin En Çok Yapıldığı 6 Sektör Açıklandı

Birçok sektörde liyakat yerine torpilin ön planda olduğu iddiaları kamuoyunda tepkilere yol açıyor. Özellikle iş ilanlarında belirli kriterlerin aranmasına rağmen, bazı pozisyonlara önceden belirlenmiş kişilerin yerleştirildiği öne sürülüyor. Peki torpil en çok hangi sektörlerde? @genctg isimli sosyal medya hesabından yayınlanan videoda en çok torpil yapılan 6 sektör sıralandı.
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Videoda, en çok torpil yapılan 6 sektör sıralanırken listenin başında belediyecilik yer aldı.
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Video kısa sürede viral olurken, paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. Peki, sizce bu liste ne kadar doğru?
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