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Alkollü Yakalanmamak İçin Eşarp Taktığı İddia Edilen Kadın Sürücü Gündem Oldu

Alkollü Yakalanmamak İçin Eşarp Taktığı İddia Edilen Kadın Sürücü Gündem Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.02.2025 - 16:27

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Trafik ekipleri, alkollü sürücülere yönelik denetimlerini sıkılaştırarak yol güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Yapılan çevirmelerde alkol testi uygulanan sürücülerden, yasal sınır olan 0.50 promilin üzerinde çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bir kadın sürücünün çevirmeden kaçmak için denediği yöntem ise sosyal medyada viral oldu.

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Alkollü araç kullanan kadın, başına eşarp takarak polis kontrolünden geçebileceğini iddia etti.

Alkollü araç kullanan kadın, başına eşarp takarak polis kontrolünden geçebileceğini iddia etti.

O anlar, yanındaki arkadaşı tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

O anlar, yanındaki arkadaşı tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar yöntemi mantıklı buldu, bazıları ise polisin bunu fark edeceğini belirterek tepki gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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