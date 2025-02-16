Alkollü Yakalanmamak İçin Eşarp Taktığı İddia Edilen Kadın Sürücü Gündem Oldu

Trafik ekipleri, alkollü sürücülere yönelik denetimlerini sıkılaştırarak yol güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Yapılan çevirmelerde alkol testi uygulanan sürücülerden, yasal sınır olan 0.50 promilin üzerinde çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Bir kadın sürücünün çevirmeden kaçmak için denediği yöntem ise sosyal medyada viral oldu.