Emlakçılar Gerçekten Dürüst Olsaydı Nasıl Olurdu? Bir İçerik Üreticisi Emlakçıları Esprili Yoldan Eleştirdi

Emlakçılar, müşterileri ikna etmek için bazen gerçeği çarpıtarak, onları satın alma kararlarına yönlendirebilir. Yüksek kar marjı ve hızlı satış yapma baskısı altında, 'değerini katlayacak bir yatırım' veya 'hemen satılacak bir daire' gibi vaatlerle, eksiklikleri gizlemeyi tercih edebilirler. Ancak içerik üreticisi @cansuconnects, emlakçılara esprili bir şekilde eleştiride bulundu.
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"Emlakçılar gerçekten dürüst olsaydı nasıl olurdu?" sorusunu videoya taşıyan Cansu, bu kez müşterilerin sorularına tüm gerçekliğiyle cevap veren bir emlakçı karakteri canlandırarak takipçileriyle paylaştı.
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Paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni toplarken, emlakçılık dünyasının bazen ne kadar yanıltıcı olabileceği gözler önüne serildi.
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