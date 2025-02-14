Düzce Belediyesi Çalışanlarından Eşlerine Sevgililer Günü Sürprizi!

Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü, aşkın ve sevginin ön plana çıktığı özel bir gün olarak bilinir. Bu yıl Düzce Belediyesi çalışanları da eşlerine anlamlı bir sürpriz yapmaya karar verdi. Belediye çalışanları, 14 Şubat’ta eşlerini arayarak “Seni seviyorum” dedi ve bu samimi anlar kameralara yansıdı.