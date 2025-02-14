Düzce Belediyesi Çalışanlarından Eşlerine Sevgililer Günü Sürprizi!

Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü, aşkın ve sevginin ön plana çıktığı özel bir gün olarak bilinir. Bu yıl Düzce Belediyesi çalışanları da eşlerine anlamlı bir sürpriz yapmaya karar verdi. Belediye çalışanları, 14 Şubat’ta eşlerini arayarak “Seni seviyorum” dedi ve bu samimi anlar kameralara yansıdı.
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Ortaya çıkan görüntüler, izleyen herkesin içini ısıtırken, küçük bir jestin bile ne kadar büyük mutluluklar yaratabileceğini gözler önüne serdi.
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Düzce Belediyesi çalışanlarının eşlerine yaptıkları bu ufak ama anlamlı sürpriz, sevginin gösterildiğinde daha da güzelleştiğini bir kez daha hatırlattı.
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