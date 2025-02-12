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55 Yıllık Aşkı Şiirlere Döktü: Eşine Binlerce Şiir Yazdı!

55 Yıllık Aşkı Şiirlere Döktü: Eşine Binlerce Şiir Yazdı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 14:18

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Bolu’da yaşayan 78 yaşındaki Musa Kırdar, 55 yıldır evli olduğu eşi Aysel Kırdar’a olan sevgisini kelimelere dökerek binin üzerinde şiir yazdı. Yarım asrı aşkın süredir hayatı birlikte paylaşan çift, evliliklerinde sevgi ve dayanışmayı temel alarak mutlu bir birliktelik sürdürdü.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/55-yill...
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Umutkent Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk sahibi Kırdar çifti, hayatın tüm zorluklarını birlikte aşarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Umutkent Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk sahibi Kırdar çifti, hayatın tüm zorluklarını birlikte aşarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Musa Kırdar, “Biz yaşadık seneler kovaladı, biz yaşadık her seneye ayak uydurmaya çalıştık. Zaman nasılsa o zamana göre hareket ettik. Bazen açlığımız oldu, bazen de tokluğumuz. İnsan dar zamana da düşüyor, ferahlığa da düşüyor. Boşanmak için evlenmeyeceksin, yaşamak için, arkadaşlık için, beraberlik için evleniyorsun” diyerek evlilikte sabır ve anlayışın önemine vurgu yaptı.

Eşine yazdığı şiirleri okurken heyecanını gizleyemeyen Musa Kırdar’ın eşi Aysel Kırdar da gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin büyük bir şans olduğunu belirten Aysel Kırdar, evlilikte yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Eşine yazdığı şiirleri okurken heyecanını gizleyemeyen Musa Kırdar’ın eşi Aysel Kırdar da gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin büyük bir şans olduğunu belirten Aysel Kırdar, evlilikte yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yıllarımız çok güzel geçti, zaten anlaşarak evlendik. Birbirimize destek olmakla geçti. Zor günlerimiz de oldu, güzel günlerimiz de... Evimizi yaptık, çocuklarımızı büyüttük. Halı kaldırıyorsam bir ucundan da o tutuveriyordu. Yıkama yaparsak beraber yapıyorduk. Bu işler böyle, kendi başına yapmıyorsun. Gençlere tavsiyem, sadece bir kişiden beklemesinler, beraber yapsınlar. Bir bardak su o getiriyorsa bir bardak da kendileri getirsin.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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