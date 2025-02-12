55 Yıllık Aşkı Şiirlere Döktü: Eşine Binlerce Şiir Yazdı!

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/55-yill...
Bolu’da yaşayan 78 yaşındaki Musa Kırdar, 55 yıldır evli olduğu eşi Aysel Kırdar’a olan sevgisini kelimelere dökerek binin üzerinde şiir yazdı. Yarım asrı aşkın süredir hayatı birlikte paylaşan çift, evliliklerinde sevgi ve dayanışmayı temel alarak mutlu bir birliktelik sürdürdü.
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Umutkent Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk sahibi Kırdar çifti, hayatın tüm zorluklarını birlikte aşarak bugünlere geldiklerini söyledi.
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Eşine yazdığı şiirleri okurken heyecanını gizleyemeyen Musa Kırdar’ın eşi Aysel Kırdar da gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin büyük bir şans olduğunu belirten Aysel Kırdar, evlilikte yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
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