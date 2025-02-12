55 Yıllık Aşkı Şiirlere Döktü: Eşine Binlerce Şiir Yazdı!

“Yıllarımız çok güzel geçti, zaten anlaşarak evlendik. Birbirimize destek olmakla geçti. Zor günlerimiz de oldu, güzel günlerimiz de... Evimizi yaptık, çocuklarımızı büyüttük. Halı kaldırıyorsam bir ucundan da o tutuveriyordu. Yıkama yaparsak beraber yapıyorduk. Bu işler böyle, kendi başına yapmıyorsun. Gençlere tavsiyem, sadece bir kişiden beklemesinler, beraber yapsınlar. Bir bardak su o getiriyorsa bir bardak da kendileri getirsin.”