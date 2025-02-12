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İçerik Üreticisi Yeliz Çalışkanyürek’in “Kadın Çalışmasa da Olur” Açıklaması Tartışma Yarattı

İçerik Üreticisi Yeliz Çalışkanyürek’in “Kadın Çalışmasa da Olur” Açıklaması Tartışma Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 09:51

İçerik Devam Ediyor

Kadınların çalışma hayatına katılımı, bireysel özgürlüğün yanı sıra toplumsal gelişim için de büyük önem taşır. Kadınların ekonomik hayatta aktif rol alması, gelir eşitliğini artırırken sosyal statülerini de güçlendirir. Ancak içerik üreticisi Yeliz Çalışkanyürek, bu konuya farklı bir bakış açısı getirerek tartışmalı açıklamalarda bulundu.

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Çalışkanyürek, “Erkeğin çalışması zaruriyken kadının çalışması opsiyoneldir. Erkek, tek başına evi geçindirebilecek ve yatırım yapabilecek kazanca sahipse kadının çalışmasına gerek yoktur. Kadın, her gün iş stresine maruz kalan erkeğe destek olmalıdır.” dedi.

Çalışkanyürek, “Erkeğin çalışması zaruriyken kadının çalışması opsiyoneldir. Erkek, tek başına evi geçindirebilecek ve yatırım yapabilecek kazanca sahipse kadının çalışmasına gerek yoktur. Kadın, her gün iş stresine maruz kalan erkeğe destek olmalıdır.” dedi.

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline gelirken, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline gelirken, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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