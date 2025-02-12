İçerik Üreticisi Yeliz Çalışkanyürek’in “Kadın Çalışmasa da Olur” Açıklaması Tartışma Yarattı

Kadınların çalışma hayatına katılımı, bireysel özgürlüğün yanı sıra toplumsal gelişim için de büyük önem taşır. Kadınların ekonomik hayatta aktif rol alması, gelir eşitliğini artırırken sosyal statülerini de güçlendirir. Ancak içerik üreticisi Yeliz Çalışkanyürek, bu konuya farklı bir bakış açısı getirerek tartışmalı açıklamalarda bulundu.