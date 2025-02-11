İstanbul’a Gelen Belçikalı Sokak Fotoğrafçısından İçimizi Isıtan Paylaşım!

İstanbul’da sokak fotoğrafçılığı yapan Belçikalı bir fotoğrafçı, şehrin sokaklarında kedilerin fotoğraflarını çekerken bir amca ile karşılaştı. Yoldan geçen yaşlı adam, fotoğrafçının kedilerle ilgilendiğini fark edince, ikili arasında samimi bir diyalog başladı. Bu an, Türk insanının sıcak ve doğal tavırlarını gözler önüne serdi.
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Fotoğrafçı ve amca arasında geçen bu keyifli sohbetin ardından, fotoğrafçı amcayla bir süre sohbet ettikten sonra onun fotoğrafını çekmek istedi.
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Ortaya çıkan tatlı ve içten kareler, izleyenlerin yüzlerinde kocaman bir gülümseme bıraktı.
O anlar👇📹
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