onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul’a Gelen Belçikalı Sokak Fotoğrafçısından İçimizi Isıtan Paylaşım!

İstanbul’a Gelen Belçikalı Sokak Fotoğrafçısından İçimizi Isıtan Paylaşım!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 21:04

İçerik Devam Ediyor

İstanbul’da sokak fotoğrafçılığı yapan Belçikalı bir fotoğrafçı, şehrin sokaklarında kedilerin fotoğraflarını çekerken bir amca ile karşılaştı. Yoldan geçen yaşlı adam, fotoğrafçının kedilerle ilgilendiğini fark edince, ikili arasında samimi bir diyalog başladı. Bu an, Türk insanının sıcak ve doğal tavırlarını gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğrafçı ve amca arasında geçen bu keyifli sohbetin ardından, fotoğrafçı amcayla bir süre sohbet ettikten sonra onun fotoğrafını çekmek istedi.

Fotoğrafçı ve amca arasında geçen bu keyifli sohbetin ardından, fotoğrafçı amcayla bir süre sohbet ettikten sonra onun fotoğrafını çekmek istedi.

Ortaya çıkan tatlı ve içten kareler, izleyenlerin yüzlerinde kocaman bir gülümseme bıraktı.

Ortaya çıkan tatlı ve içten kareler, izleyenlerin yüzlerinde kocaman bir gülümseme bıraktı.

O anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın