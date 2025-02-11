Kıl Payı Kurtuldu: Bursa’da Taksiciye Trafik Polislerinden "Ehliyeti Kaptırdın" Şakası!

Alkolmetre, nefes yoluyla alınan alkolün kandaki oranını ölçen bir cihazdır. Türkiye’de Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre, 0.50 promilin üzerindeki alkollü sürücüler cezai işleme tabi tutulur ve ehliyetlerine el konulur.

Bursa’da taksicilik yapan genç bir sürücü, mesai sonrası alkol aldıktan sonra trafik denetimine takıldı. Alkolmetreye üfleyen sürücü, yasal sınır olan 0.51 promilin yalnızca 0.50 promil ile altında kaldı.