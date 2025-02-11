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Kıl Payı Kurtuldu: Bursa’da Taksiciye Trafik Polislerinden "Ehliyeti Kaptırdın" Şakası!

Kıl Payı Kurtuldu: Bursa’da Taksiciye Trafik Polislerinden "Ehliyeti Kaptırdın" Şakası!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 19:16

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Alkolmetre, nefes yoluyla alınan alkolün kandaki oranını ölçen bir cihazdır. Türkiye’de Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre, 0.50 promilin üzerindeki alkollü sürücüler cezai işleme tabi tutulur ve ehliyetlerine el konulur.

Bursa’da taksicilik yapan genç bir sürücü, mesai sonrası alkol aldıktan sonra trafik denetimine takıldı. Alkolmetreye üfleyen sürücü, yasal sınır olan 0.51 promilin yalnızca 0.50 promil ile altında kaldı.

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Sonucu gören trafik polisleri önce kahkaha attı, ardından genç sürücüye küçük bir şaka yaptı.

Sonucu gören trafik polisleri önce kahkaha attı, ardından genç sürücüye küçük bir şaka yaptı.

"Ehliyeti kaptırdın!" sözlerini duyan taksici kısa süreli panik yaşarken, polislerin gerçeği açıklamasıyla derin bir ‘oh’ çekti.

"Ehliyeti kaptırdın!" sözlerini duyan taksici kısa süreli panik yaşarken, polislerin gerçeği açıklamasıyla derin bir ‘oh’ çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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