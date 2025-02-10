Galatasaraylı Sevgilisine 14 Şubat Hediyesi Olarak Maç Bileti Aldı, Sonuç Hayal Kırıklığı Oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, beklenmedik bir kararla yarıda kaldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 33. dakikasında konuk takım Adana Demirspor, sahadan çekildi.
Adana Demirspor'un bu kararı spor kamuoyunda büyük tartışmalara yol açarken, bazıları kararı desteklerken bazıları da sert şekilde eleştirdi. Maçı izlemek için bilet alan taraftarlar ise mağdur oldu.
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Sevgilisine 14 Şubat hediyesi olarak bu maçın biletini alan bir kadın da hayal kırıklığı yaşayanlar arasındaydı.
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@busssgo isimli TikTok kullanıcısı, maçın tamamlanmamasına üzülerek "Hem param boşa gitti hem hediye mahvoldu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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