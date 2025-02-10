Pembe mi Fuşya mı? Kadınların Gördüğü, Erkeklerin Görmediği Renkler

Bazı renklerin erkekler için daha zor algılanması veya daha basit şekilde tanımlanması, cinsiyetler arasındaki algı farklılıklarını ortaya koyuyor. @oykulicious isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, bu durumu net bir şekilde gözler önüne serdi.
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"Kadınların Gördüğü Erkeklerin Göremediği Renkler" başlıklı videoda, bir erkek ve bir kadın bazı renklere bakarak ne renk gördüklerini kağıda yazdılar.
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Kadın, renkleri detaylı şekilde yavru ağzı, fuşya, gül kurusu gibi terimlerle tanımlarken, erkek ise daha basit ve genel ifadeler kullanarak turuncu, pembe, bordo gibi renkler yazdı.
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