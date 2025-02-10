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Pembe mi Fuşya mı? Kadınların Gördüğü, Erkeklerin Görmediği Renkler

Pembe mi Fuşya mı? Kadınların Gördüğü, Erkeklerin Görmediği Renkler

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 13:18

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Bazı renklerin erkekler için daha zor algılanması veya daha basit şekilde tanımlanması, cinsiyetler arasındaki algı farklılıklarını ortaya koyuyor. @oykulicious isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, bu durumu net bir şekilde gözler önüne serdi.

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"Kadınların Gördüğü Erkeklerin Göremediği Renkler" başlıklı videoda, bir erkek ve bir kadın bazı renklere bakarak ne renk gördüklerini kağıda yazdılar.

"Kadınların Gördüğü Erkeklerin Göremediği Renkler" başlıklı videoda, bir erkek ve bir kadın bazı renklere bakarak ne renk gördüklerini kağıda yazdılar.

Kadın, renkleri detaylı şekilde yavru ağzı, fuşya, gül kurusu gibi terimlerle tanımlarken, erkek ise daha basit ve genel ifadeler kullanarak turuncu, pembe, bordo gibi renkler yazdı.

Kadın, renkleri detaylı şekilde yavru ağzı, fuşya, gül kurusu gibi terimlerle tanımlarken, erkek ise daha basit ve genel ifadeler kullanarak turuncu, pembe, bordo gibi renkler yazdı.

Kadın ve erkeklerin renk algılamadaki farklılıklarını ortaya koyan bu video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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