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En Güzel Kareyi Yakalamak İçin Toz Duman Dinlemeyen Arkadaş Gibi Arkadaş!

En Güzel Kareyi Yakalamak İçin Toz Duman Dinlemeyen Arkadaş Gibi Arkadaş!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 10:34

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Arkadaşlık, zaman zaman büyük fedakârlıklar gerektirebilir. Özellikle yakın kız arkadaşlar, birbirlerinin en güzel fotoğraflarını çekmekle adeta görevlendirilmiş gibidir. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, o mükemmel kareyi yakalamak için her şey yapılır. Bunun en iyi örneklerinden biri, sosyal medya kullanıcısı @suragibi’nin paylaşımıyla gündeme geldi.

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Doğum gününü kutlayan arkadaşına en güzel kareyi armağan etmek isteyen genç kadın, çekim sırasında toz duman içinde kaldı.

Doğum gününü kutlayan arkadaşına en güzel kareyi armağan etmek isteyen genç kadın, çekim sırasında toz duman içinde kaldı.

Ancak bu durum onu hiç rahatsız etmedi, aksine görevini başarıyla yerine getirmenin hakı gururuyla gülümsemeye devam etti.

Ancak bu durum onu hiç rahatsız etmedi, aksine görevini başarıyla yerine getirmenin hakı gururuyla gülümsemeye devam etti.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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