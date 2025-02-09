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Astrolog Tuğba Karadayı, En Çok Nazara Gelen Burçları Sıraladı: Su Burçları Zirvede!

Astrolog Tuğba Karadayı, En Çok Nazara Gelen Burçları Sıraladı: Su Burçları Zirvede!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 20:45

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Nazar, birçok kültürde, bir kişinin sahip olduğu güzellik, başarı veya mutluluk gibi olumlu özelliklere duyulan kıskanlık sonucu kötü enerjilerin kişiye yansıması olarak kabul edilir. Bu inanç, toplumlarda uzun yıllardır varlığını sürdürmekte ve birçok insan nazardan korunmak için farklı yöntemler aramaktadır.Astrolog Tuğba Karadayı, son yaptığı açıklamalarla en çok nazara gelen burçları paylaştı.

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Karadayı’nın listesinde dikkat çeken en önemli detay ise, su burçlarının ilk sırada yer alması oldu.

Karadayı’nın listesinde dikkat çeken en önemli detay ise, su burçlarının ilk sırada yer alması oldu.

Peki, sizce bu sıralama doğru mu? En çok nazara gelen burçlar hangileri?

Peki, sizce bu sıralama doğru mu? En çok nazara gelen burçlar hangileri?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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