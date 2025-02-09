Astrolog Tuğba Karadayı, En Çok Nazara Gelen Burçları Sıraladı: Su Burçları Zirvede!

Nazar, birçok kültürde, bir kişinin sahip olduğu güzellik, başarı veya mutluluk gibi olumlu özelliklere duyulan kıskanlık sonucu kötü enerjilerin kişiye yansıması olarak kabul edilir. Bu inanç, toplumlarda uzun yıllardır varlığını sürdürmekte ve birçok insan nazardan korunmak için farklı yöntemler aramaktadır.Astrolog Tuğba Karadayı, son yaptığı açıklamalarla en çok nazara gelen burçları paylaştı.