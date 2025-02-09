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İçerik Üreticisi Emre Uzunboy Günlük Hayatta En Sık Kullandığımız Emojileri Canlandırdı!

İçerik Üreticisi Emre Uzunboy Günlük Hayatta En Sık Kullandığımız Emojileri Canlandırdı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 16:31

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde binlerce farklı emoji, mesajlaşmalara renk katıyor ve bazen kelimelerin anlatamayacağı duyguları ifade ediyor. Dijital dünyada duygularımızı ifade etmenin en eğlenceli yollarından biri olan emojiler, bu kez gerçek hayatta canlandı! İçerik üreticisi @emreuzunboy, popüler emojileri mizahi bir şekilde taklit ettiği videosuyla sosyal medyada viral oldu.

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Emre Uzunboy, hepimizin sıkça kullandığı emojileri yüz ifadeleri ve beden diliyle mizahi bir şekilde canlandırdı.

Emre Uzunboy, hepimizin sıkça kullandığı emojileri yüz ifadeleri ve beden diliyle mizahi bir şekilde canlandırdı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, izleyenleri gülümsetti ve emoji kullanımının ne kadar hayatımıza yerleştiğini bir kez daha gösterdi.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, izleyenleri gülümsetti ve emoji kullanımının ne kadar hayatımıza yerleştiğini bir kez daha gösterdi.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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