İçerik Üreticisi Emre Uzunboy Günlük Hayatta En Sık Kullandığımız Emojileri Canlandırdı!

Günümüzde binlerce farklı emoji, mesajlaşmalara renk katıyor ve bazen kelimelerin anlatamayacağı duyguları ifade ediyor. Dijital dünyada duygularımızı ifade etmenin en eğlenceli yollarından biri olan emojiler, bu kez gerçek hayatta canlandı! İçerik üreticisi @emreuzunboy, popüler emojileri mizahi bir şekilde taklit ettiği videosuyla sosyal medyada viral oldu.