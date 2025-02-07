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Kedilerin Yaramazlıklarını Kusursuzca Taklit Eden İçerik Üreticisi Gülümsetti

Kedilerin Yaramazlıklarını Kusursuzca Taklit Eden İçerik Üreticisi Gülümsetti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 12:58

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Kediler, genellikle kendilerine özgü karakterleriyle bilinir. Ne zaman ne yapacakları belli olmayan, her hareketiyle şaşırtan bu sevimli dostlarımızı kimse tam olarak çözemez. Ancak, @mevlutkaan1 isimli sosyal medya kullanıcısı, kedisinin bir gün boyunca yaptığı yaramazlıkları kusursuzca taklit etti.

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Kedilerinin günlük rutinini mükemmel bir şekilde canlandıran içerik üreticisi, video içinde biraz da kendi yorumunu katarak izleyenleri gülümsetti.

Kedilerinin günlük rutinini mükemmel bir şekilde canlandıran içerik üreticisi, video içinde biraz da kendi yorumunu katarak izleyenleri gülümsetti.

Sevimli dostlarımızı adeta özetleyen video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sevimli dostlarımızı adeta özetleyen video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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