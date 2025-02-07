Ezhel'in AI ile Hazırlanan Klibi 'Uchigatana' Gerçeğinden Ayırt Edilemiyor!
Ezhel'in AI ile Hazırlanan Klibi 'Uchigatana' Gerçeğinden Ayırt Edilemiyor!
Kaynak: https://www.karar.com/guncel-haberler...
Türk rap müziğinin en sevilen isimlerinden Ezhel, yeni şarkısı 'Uchigatana' için yapay zeka destekli özel bir klip hazırladı. Tamamen AI teknolojileri kullanılarak oluşturulan klip, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öner Biberkökü yönetmenliğinde hazırlanan video, İstanbul’un tarihi dokusunu ve Uzak Doğu esintilerini harmanlayarak izleyicilere etkileyici bir görsel deneyim sundu.
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Klibin yapım aşamasında yaklaşık 15.000 görüntü üretildi ve 10’dan fazla yapay zeka aracı kullanıldı. Yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan sahneler, öyle gerçekçiydi ki izleyiciler klibi gerçeğinden ayırt edemedi.
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AI’nin sınırlarını zorlayan bu projeyle Ezhel, müzik dünyasında da yeni bir sayfa açmış oldu.
İşte o klip👇📹
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