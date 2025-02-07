Savaş Çanları Çalıyor! Dilan Polat Şubelerine Göz Dikildiğini Söyleyerek Meydan Okudu
Savaş Çanları Çalıyor! Dilan Polat Şubelerine Göz Dikildiğini Söyleyerek Meydan Okudu
Dilan Polat son paylaşımıyla yine gündemi salladı. Aylardır yargı süreci devam eden ve cezaevinde zor günler geçiren Polat sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez şubeleriyle ilgili iddialara ve kendisine yönelik yapılan girişimlere sert çıktı. Kendisini taklit edenlere ve yerini almaya çalışanlara gözdağı veren Dilan Polat adeta meydan okudu. “Ben Dilan Polat’ım, siz X bir isimsiniz!” dedi.
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Kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan Polat çifti cezaevinden tahliye edilse de gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden Dilan Polat bu kez şubelerine yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı.
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Polat’ın iddiasına göre, şubelerine başka kişiler tarafından teklifler gönderildi ve hatta müşteri verileriyle birlikte ele geçirilmeye çalışıldı. Bu duruma sessiz kalamayan Polat, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla hem rakiplerine hem de kendisini taklit edenlere sert çıktı.
Açıklamasında “Şubelerime gidip de yolladığınız fiyat tekliflerinden, içindeki datalarla, müşterilerle birlikte istediğinizden haberim var” diyen Polat hırsızlık ve taklitçilikle suçladığı kişilere seslendi.
Ancak en çok dikkat çeken kısmı kendisini tahtından indirmeye çalışanlara verdiği mesaj oldu. “Şu göz diktiğiniz taht var ya, hiçbir zaman sizin olmayacak. Çünkü ben Dilan Polat’ım, siz X bir isimsiniz! Dilan Polat değilsiniz, yalancısınız, oyuncusunuz, hokkabazsınız!” diyerek meydan okuyan Polat, rakiplerine resmen gözdağı verdi.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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