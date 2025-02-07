Savaş Çanları Çalıyor! Dilan Polat Şubelerine Göz Dikildiğini Söyleyerek Meydan Okudu

Dilan Polat son paylaşımıyla yine gündemi salladı. Aylardır yargı süreci devam eden ve cezaevinde zor günler geçiren Polat sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez şubeleriyle ilgili iddialara ve kendisine yönelik yapılan girişimlere sert çıktı. Kendisini taklit edenlere ve yerini almaya çalışanlara gözdağı veren Dilan Polat adeta meydan okudu. “Ben Dilan Polat’ım, siz X bir isimsiniz!” dedi.