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"Bizim Hayatımız Zehir Oldu": Engin Polat'la Fotoğrafı İfşa Edilen Kadın Canlı Yayına Bağlanıp Dert Yandı!

"Bizim Hayatımız Zehir Oldu": Engin Polat'la Fotoğrafı İfşa Edilen Kadın Canlı Yayına Bağlanıp Dert Yandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.02.2025 - 21:30

4 Kasım'da vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar tutuklanan sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarına hiçbir şey yaşanmamış gibi hiç hız kesmeden devam etmişti. 

Geçtiğimiz günlerde ise Dilan Polat biricik eşi Engin Polat'ın iki kadınla fotoğrafının ifşa edilmesiyle sinir krizi geçirmiş, hikayelerinde ortalığı ayağı kaldırmıştı. 

Engin Polat'la fotoğrafı ifşa edilen kadınlardan biri olan Ebru Hanım, sabah saatlerinde bir magazin programının canlı yayınına bağlandı.

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4 Kasım'da vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar tutuklanan sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat'ın cezaevi serüveni geçtiğimiz aylarda tutuksuz yargılanmak üzere bitmişti hatırlarsanız.

4 Kasım'da vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar tutuklanan sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat'ın cezaevi serüveni geçtiğimiz aylarda tutuksuz yargılanmak üzere bitmişti hatırlarsanız.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadan uzak duracakları vaatlerini verseler de başta Dilan Polat, sonra da Engin Polat eski ayardaki sosyal medya paylaşımlarına aynen geri dönmüştü.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadan uzak duracakları vaatlerini verseler de başta Dilan Polat, sonra da Engin Polat eski ayardaki sosyal medya paylaşımlarına aynen geri dönmüştü.

Belki denk gelmişsinizdir, karınca duası gibi gözüken peş peşe hikayeleriyle yeniden tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran Dilan Polat 6 milyon 600 takipçisiyle yaşadığı balonunda sinir krizi geçirmişti geçtiğimiz günlerde.

Belki denk gelmişsinizdir, karınca duası gibi gözüken peş peşe hikayeleriyle yeniden tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran Dilan Polat 6 milyon 600 takipçisiyle yaşadığı balonunda sinir krizi geçirmişti geçtiğimiz günlerde.

Cezaevi sürecinin ardından Engin Polat'la boşanacağı dedikoduları dolaşan Dilan Polat, Engin'in iki kadınla gece kulübünden fotoğrafları ifşalanınca deliye dönmüştü.

Cezaevi sürecinin ardından Engin Polat'la boşanacağı dedikoduları dolaşan Dilan Polat, Engin'in iki kadınla gece kulübünden fotoğrafları ifşalanınca deliye dönmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tatilde olan Dilan Polat'ı sakinleştirmek için Sapanca'ya jet hızıyla giden Engin Polat bir şekilde gönlünü almayı başarmıştı. Konu da uzun ağdalı sohbetlerin ardından kapanmıştı.

Tatilde olan Dilan Polat'ı sakinleştirmek için Sapanca'ya jet hızıyla giden Engin Polat bir şekilde gönlünü almayı başarmıştı. Konu da uzun ağdalı sohbetlerin ardından kapanmıştı.
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Fakat Dilan Polat'ın hikayelerinde sürekli bu iki kadını ima ederek konuşması olayları karıştırdı. Birkaç saat önce Engin Polat'la fotoğrafları ifşa olan kadınlardan Ebru hanım, bir magazin programının canlı yayınına bağlandı.

Fakat Dilan Polat'ın hikayelerinde sürekli bu iki kadını ima ederek konuşması olayları karıştırdı. Birkaç saat önce Engin Polat'la fotoğrafları ifşa olan kadınlardan Ebru hanım, bir magazin programının canlı yayınına bağlandı.

Önce "4-5 gündür bizim hayatımız zehir oldu. Arkadaşımın ve benim... Benim bir ailem var, onun bir ailesi var, benim üniversiteye giden bir kızım var" dedi.

Sonra da "Ben kurumsal bir şirkette çalışıyorum ya çok ciddi anlamda zarar uğratacak şeyler duyuyoruz. Yazılanlar çizinlerler vs. saçma sapan. Saptırılmış bir haber onu söyleyeyim size" diye ekledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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