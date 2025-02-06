"Bizim Hayatımız Zehir Oldu": Engin Polat'la Fotoğrafı İfşa Edilen Kadın Canlı Yayına Bağlanıp Dert Yandı!

4 Kasım'da vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar tutuklanan sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarına hiçbir şey yaşanmamış gibi hiç hız kesmeden devam etmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Dilan Polat biricik eşi Engin Polat'ın iki kadınla fotoğrafının ifşa edilmesiyle sinir krizi geçirmiş, hikayelerinde ortalığı ayağı kaldırmıştı.

Engin Polat'la fotoğrafı ifşa edilen kadınlardan biri olan Ebru Hanım, sabah saatlerinde bir magazin programının canlı yayınına bağlandı.