Soruşturma Büyüyor: Ayşe Barım'ın Avukat Kardeşi ve Arkadaşı Delil Karartma İddiasıyla Gözaltına Alındı
Soruşturma Büyüyor: Ayşe Barım'ın Avukat Kardeşi ve Arkadaşı Delil Karartma İddiasıyla Gözaltına Alındı
Sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme yaşandı.
Ayşe Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı 'delil karartma' suçuyla gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi ve film sektöründeki birçok ünlü ismin menajerliğini yapan, ID İletişim'in de ortak kurucusu olan Ayşe Barım'a sektörde tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekelleşme iddialarıyla başlatılan soruşturmanın seyri bir anda değişti. Dizi sektörüyle kısıtlı kalması beklenen soruşturma 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerine bağlandı.
Barım'ın Gezi Direnişi'nin planlayıcılarından olduğu ve "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu iddia edilmişti.
Barım’ın gözaltına alınması sonrasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan gibi ünlü isimler de “tanık” sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.
Davayla ilgili yargı süreci devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı, Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat I.S.G.’nin, ablası Ayşe Barım'ın bankadaki kasasına erişimi olduğu, Barım’ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde, avukat I.S.G. ve doktor olan arkadaşı, Levent’teki bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldığı tespit edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın