onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ayşe Barım Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Diriliş Ertuğrul'un Senaristi Mehmet Bozdağ İfade Verdi

Ayşe Barım Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Diriliş Ertuğrul'un Senaristi Mehmet Bozdağ İfade Verdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.02.2025 - 15:36

Sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı. Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bugün yeni gelişme yaşanadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi ve film sektöründeki birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Dizi ve film sektöründeki birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşme iddialarıyla ilgili açılan soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşanadı.

Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşme iddialarıyla ilgili açılan soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşanadı.

ATV’de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

ATV’de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın