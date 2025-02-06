Ayşe Barım Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Diriliş Ertuğrul'un Senaristi Mehmet Bozdağ İfade Verdi
Ayşe Barım Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Diriliş Ertuğrul'un Senaristi Mehmet Bozdağ İfade Verdi
Sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı. Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bugün yeni gelişme yaşanadı.
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Dizi ve film sektöründeki birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşme iddialarıyla savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşme iddialarıyla ilgili açılan soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşanadı.
ATV’de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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