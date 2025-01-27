Tutuklanması Talep Edilmişti: Ayşe Barım'ın Savcılık Sevk Raporundaki 'Etki Ajanlığı' İbaresi Dikkat Çekti!

Film ve dizi sektöründeki tekelleşmenin faktörlerinden biri olarak gösterilen menajer Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisinin 'para karşılığı' olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ardından birçok farklı alana sirayet eden Ayşe Barım olayları davalık olmuş, hukuki süreç başlamıştı. En son 'Gezi' davasıyla gündeme gelen Barım hakkında savcılık tutuklama talep etti. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında Ayşe Barım için kullanılan 'etki ajanlığı' ibaresi oldukça dikkat çekti.

Kaynak: Ceylan Sever