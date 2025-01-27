Tutuklanması Talep Edilmişti: Ayşe Barım'ın Savcılık Sevk Raporundaki 'Etki Ajanlığı' İbaresi Dikkat Çekti!
Tutuklanması Talep Edilmişti: Ayşe Barım'ın Savcılık Sevk Raporundaki 'Etki Ajanlığı' İbaresi Dikkat Çekti!
Film ve dizi sektöründeki tekelleşmenin faktörlerinden biri olarak gösterilen menajer Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisinin 'para karşılığı' olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ardından birçok farklı alana sirayet eden Ayşe Barım olayları davalık olmuş, hukuki süreç başlamıştı. En son 'Gezi' davasıyla gündeme gelen Barım hakkında savcılık tutuklama talep etti. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında Ayşe Barım için kullanılan 'etki ajanlığı' ibaresi oldukça dikkat çekti.
Kaynak: Ceylan Sever
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Geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisi hakkında ortaya atılan bazı iddiaların ardından film ve dizi sektöründeki tekelleşme konusu gündeme getirilmişti.
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Sosyal medyada epey yankı getiren 'Ayşe Barım'ın menajerlik sektörüne bağlı oyuncuların ön plana çıkarılması' iddialarına ünlü isimlerden de gerek onaylayan gerek iddiaları reddeden paylaşımlar gelmişti.
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın son günlerdeki odağını ise 'Gezi Parkı' olayları ve Ayşe Barım'ın Gezi'nin organizatörlerinden biri olduğu iddiaları üzerineydi.
Bugün, yaklaşık üç gündür sorgulama süreci devam eden Barım'ı savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Ceylan Sever'in haberine göre; Savcılığın tespitinde, Ayşe Barım’ın ajansına kayıtlı oyuncular 2021’de meydana gelen orman yangınları ve deprem felaketlerinden sonra sosyal medyada açılan #HelpTurkey kampanyasına eş zamanlı olarak katıldığı görüldü. Bu ortak katılımın amacının Türkiye’yi uluslararası arenada yetersiz göstermek olduğu belirtildi.
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Savcılık bu tespiti de soruşturmaya dahil etti. Bu nedenle Ayşe Barım’ın mesleki faaliyetlerinde “etki ajanlığı” amacıyla hareket ettiği kanaatine varıldı.
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