Gezi Davasından Gözaltına Alınmıştı: Ünlü Menajer Ayşe Barım İçin Tutuklama Talebi
Gezi Davasından Gözaltına Alınmıştı: Ünlü Menajer Ayşe Barım İçin Tutuklama Talebi
Sektördeki birçok ünlü ismin temsilciliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Davası sebebiyle gözaltına alınmıştı. Bugün savcılıkta ifade veren Ayşe Barım hakkında tutuklama talep edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barım hakkında temsilciliğini yaptığı oyuncular da “tanık” sıfatıyla ifade vermişti.
Yaklaşık 3 gündür polis ekipleri tarafından sorgulanan Ayşe Barım bugün savcılığa sevk edilmişti.
Savcılık, ifade sonrasında Ayşe Barım’ı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın