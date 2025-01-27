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Gezi Davasından Gözaltına Alınmıştı: Ünlü Menajer Ayşe Barım İçin Tutuklama Talebi

Gezi Davasından Gözaltına Alınmıştı: Ünlü Menajer Ayşe Barım İçin Tutuklama Talebi

Gezi Davası
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2025 - 19:50 Son Güncelleme: 27.01.2025 - 19:58

Sektördeki birçok ünlü ismin temsilciliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Davası sebebiyle gözaltına alınmıştı. Bugün savcılıkta ifade veren Ayşe Barım hakkında tutuklama talep edildi.

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Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Barım hakkında temsilciliğini yaptığı oyuncular da “tanık” sıfatıyla ifade vermişti.

Barım hakkında temsilciliğini yaptığı oyuncular da “tanık” sıfatıyla ifade vermişti.

Yaklaşık 3 gündür polis ekipleri tarafından sorgulanan Ayşe Barım bugün savcılığa sevk edilmişti.

Yaklaşık 3 gündür polis ekipleri tarafından sorgulanan Ayşe Barım bugün savcılığa sevk edilmişti.

Savcılık, ifade sonrasında Ayşe Barım’ı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık, ifade sonrasında Ayşe Barım’ı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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