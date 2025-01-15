Fatih Altaylı’dan Ayşe Barım İddiası: “Güvendiğim Kaynaktan Bilgi Geldi”

“Sen niye başka oyuncuları tahakküm altına aldın, niye başka oyunculara rol verdirmiyorsun’ falan filan değil. Oradaki şeyin başka bir suça yönelik olduğu söyleniyor. Yani haksız edinim, tehdit gibi birtakım başka şeyler olabilme ihtimali üzerine bu soruşturmanın yürütüldüğü söyleniyor. Şimdi bir grup Sanatçı Ayşe Barım’a saldırıyor ya; işte ‘O bize iş vermiyordu’ falan filan diye. Ayşe Barım’la ilgili yürümekte olan ve Serenay Sarıkaya'nın falan da ifadesinin alındığı soruşturmanın onunla ilgisi yok. Başka sanatçıların iş bulması iş bulmaması meselesiyle ilgisi olmadığı bana güvendiğim bir kaynak tarafından söylendi.”