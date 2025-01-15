Fatih Altaylı’dan Ayşe Barım İddiası: “Güvendiğim Kaynaktan Bilgi Geldi”
Fatih Altaylı’dan Ayşe Barım İddiası: “Güvendiğim Kaynaktan Bilgi Geldi”
Gazeteci Fatih Altaylı, son günlerin gündemden düşmeyen maddesi haline gelen menajer Ayşe Barım olayı hakkında Youtube kanalında paylaştığı bir bilgi ile merak uyandırdı. “Güvendiğim kaynaktan bilgi geldi” diyerek bu iddiayı gündeme getiren Fatih Altaylı, “Yani ‘Sen niye başka oyuncuları tahakküm altına aldın, niye başka oyunculara rol verdirmiyorsun’ falan filan değil, oradaki şeyin başka bir suça yönelik olduğu söyleniyor” dedi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddiası geniş çaplı bir tartışma başlattı. Rekabet Kurumu inceleme başlatırken Cumhuriyet Başsavcılığı da re’sen soruşturma açmıştı.
Youtube kanalındaki programlarında sık sık bu konuyu da gündemine alan gazeteci Fatih Altaylı, yeni videosunda “Güvendiğim kaynaktan bilgi geldi” diyerek olayın nedenine dair iddiada bulundu.
İşte Fatih Altaylı’nın açıklaması:
Fatih Altaylı'nın programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın