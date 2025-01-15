Gazeteci Serdar Akinan, Rekabet Kurumu’nun Ayşe Barım İçin Neden Düğmeye Bastığını Açıkladı
Gazeteci Serdar Akinan, Rekabet Kurumu’nun Ayşe Barım İçin Neden Düğmeye Bastığını Açıkladı
Dizi film sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında önce Rekabet Kurumu inceleme başlattı sonrasında da Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Menajer Ayşe Barım’ın gündemin tam ortasında yer aldığı olaylar hakkında bir iddia da gazeteci Serdar Akinan’dan geldi.
Akinan, Youtube hesabından paylaştığı videoda Rekabet Kurumu’nun Ayşe Barım hakkında neden inceleme başlattığını açıkladı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlerdir gündemimizde dizi sektöründeki çarpıklık, haksızlık ve "tekelleşme" iddialarını sebebiyle Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaların ön yüzünde ise ID İletişim, ortak kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım yer alıyor.
Gazeteci Serdar Akinan da Youtube hesabından paylaştığı videoda günlerdir konuşulan bu olay hakkında yeni bir iddia ortaya attı.
Serdar Akinan’ın iddiasına göre; Ayşe Barım hakkında operasyon yapılmasının sebebi, Barım’ın TRT’nin Tabii platformu için gelen bir senaryoya oyuncu vermemesi oldu.
İşte Serdar Akinan'ın Ayşe Barım olayı hakkındaki açıklamaları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdar Akinan'ın Youtube hesabından paylaştığı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın