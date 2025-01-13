Başsavcılık Harekete Geçti: Menajer Ayşe Barım'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi!
Başsavcılık Harekete Geçti: Menajer Ayşe Barım'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi!
Geçtiğimiz günlerde ön yüzünde Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya'nın ön planında olduğu dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme' iddiaları büyümeye devam ederken bir hamle de Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılık harekete geçti, Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı verildi.
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Günlerdir gündemimizde dizi sektöründeki çarpıklık, haksızlık ve "tekelleşme" iddialarını sebebiyle Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturma konuşuluyor. İddiaların ön yüzünde ise ID İletişim, ortak kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.
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Mesele büyüyüp iddiaların odağındaki kişi ve kurum net bir şekilde anlaşıldığında önce ID İletişim'in kendisinden sonra da bünyesindeki hemen hemen tüm oyunculardan iddiaları yalanlayan açıklamalar gelmişti hatırlarsanız. Ardından sektördeki "tekelleşme" konusu tüm oyuncuların ayağa kalkmasına sebep olmuş, tartışma konusu haline gelmişti.
Birkaç gün önce röportaj verip iddiaları yalanlayan Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılık, geçtiğimiz dakikalarda harekete geçti. Çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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