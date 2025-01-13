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Eksik Kalsa Olmazdı: Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu'nun X'teki Kavgasına Farah Zeynep Abdullah Dokunuşu!

Eksik Kalsa Olmazdı: Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu'nun X'teki Kavgasına Farah Zeynep Abdullah Dokunuşu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.01.2025 - 09:00

Geçtiğimiz saatlerde, dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları üzerine bir yorum da ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan gelmişti. Sektördeki çarpıklıkları ve haksızlıkları tek tek analiz eden Sangu'nun flood'u X'te büyük ses getirdi. 

Konuya Birsen Altuntaş dahil olup, Elçin Sangu'ya direkt bir taş atınca da ortalık karıştı. X'in kazanı dün Altuntaş ve Sangu kavgasıyla kaynıyordu.. Birsen Altuntaş'la kavgalarıyla meşhur Farah Zeynep Abdullah, yaşananları görünce Elçin Sangu'yu yalnız bırakmadı!

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Eğer X'i aktif kullananlardansanız, dün gece saatlerinde ortalığın epey karıştığını görmüşsünüzdür. Görmeyen için kısa bir özet geçelim; her şey Elçin Sangu'nun günlerdir gündemden düşmeyen dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarıyla ilgili analiziyle başladı.

Eğer X'i aktif kullananlardansanız, dün gece saatlerinde ortalığın epey karıştığını görmüşsünüzdür. Görmeyen için kısa bir özet geçelim; her şey Elçin Sangu'nun günlerdir gündemden düşmeyen dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarıyla ilgili analiziyle başladı.

Kaçıranlar için Sangu'nun konuya ilişkin fikirlerini net bir şekilde yansıttığı uzun flood'unun tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ardından, konuya gazeteci Birsen Altuntaş dahil oldu. Elçin Sangu'nun paylaşımlarını gereksiz bulan Altuntaş ilk taşı, "Rol çalma çabası" diyerek atmış, Sangu'dan cevap gecikmeyince işler hızla büyümüştü.

Ardından, konuya gazeteci Birsen Altuntaş dahil oldu. Elçin Sangu'nun paylaşımlarını gereksiz bulan Altuntaş ilk taşı, "Rol çalma çabası" diyerek atmış, Sangu'dan cevap gecikmeyince işler hızla büyümüştü.

Birsen Altuntaş ve Elçin Sangu'nun vites artırarak hararetlendiği kavganın tüm detaylarını da bu içeriğimizde vermiştik:

Birsen Altuntaş, yalnızca verdiği dedikodular ve patlattığı iddialarla değil, X'te ünlülerle, özellikle de bir tanesiyle atışmalarıyla da meşhur biliyorsunuz...

Birsen Altuntaş, yalnızca verdiği dedikodular ve patlattığı iddialarla değil, X'te ünlülerle, özellikle de bir tanesiyle atışmalarıyla da meşhur biliyorsunuz...

Elbette Farah Zeynep Abdullah'tan bahsediyoruz. Sivri dili ve dobra açıklamalarına alıştığımız Farah Zeynep ve Altuntaş, düzenli aralıklarla X'te birbirinin üstüne gidiyor desek yeridir.

Elbette Farah Zeynep Abdullah'tan bahsediyoruz. Sivri dili ve dobra açıklamalarına alıştığımız Farah Zeynep ve Altuntaş, düzenli aralıklarla X'te birbirinin üstüne gidiyor desek yeridir.

E hal böyle olunca, Birsen ve Elçin kavgasını gören Farah'ın yerinde durma olasılığı var mıydı? Yoktu tabii ki. Durmadı da... Fırsatını bulmuşken Elçin Sangu'yla bir pozunu X hesabından "Şşşş sessizlik" notuyla paylaşmayı tercih etti 😂

E hal böyle olunca, Birsen ve Elçin kavgasını gören Farah'ın yerinde durma olasılığı var mıydı? Yoktu tabii ki. Durmadı da... Fırsatını bulmuşken Elçin Sangu'yla bir pozunu X hesabından "Şşşş sessizlik" notuyla paylaşmayı tercih etti 😂
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Yorumlar gecikmedi. Hatta ilk yorum da Birsen Altuntaş'ın ta kendisinden geldi...

Yorumlar gecikmedi. Hatta ilk yorum da Birsen Altuntaş'ın ta kendisinden geldi...
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Konunun goygoyu da eksik olmadı... 🙈

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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