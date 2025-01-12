"Tekelleşme" Konusu Kavgaya Döndü: Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş X'te Birbirine Girdi!
"Tekelleşme" Konusu Kavgaya Döndü: Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş X'te Birbirine Girdi!
Geçtiğimiz saatlerde, günlerdir gündemi meşgul eden dizi sektöründeki 'tekelleşme' iddiaları hakkında uzun bir analiz paylaşan Elçin Sangu, paylaşımı yaptıktan birkaç saat sonra X'ten çıkamaz oldu.
Önce Rasim Ozan Kütahyalı ile atışan Sangu, hemen ardından Birsen Altuntaş'la hararetli bir tartışmanın içinde buldu kendisini...
İlk taşı atan Birsen Altuntaş'tı fakat olay büyüdükçe büyüdü, herkesin gözünün çevrildiği bir kavga haline geldi. Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
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Denk gelen olmuştur, geçtiğimiz saatlerde günlerdir dinmek bilmeyen dizi sektöründeki "tekelleşme" tartışmasına Elçin Sangu da dahil olmuştu.
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Artık nasıl bu kadar alevlendiyse, geçtiğimiz dakikalarda da Farah Zeynep Abdullah'la kavgalarıyla meşhur gazeteci Birsen Altuntaş dahil oldu meseleye.
İlk taşı atan Birsen Altuntaş'tı.
Altuntaş'ın yorumunu gören Elçin Sangu da geride durmadı tabii.
Derken ortalık iyice kızıştı. Önce hem Farah'a hem Elçin Sangu'ya "rol çalıyorsunuz ama işiniz rol yapmak çalmak değil" dedi.
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"Başımız şişti, boş yapmayın" diye devam ettikten sonra da direkt olarak Elçin Sangu'ya "Buradaki iki ergenden aferin alacaksın diye daha fazla saçmalama" uyarısında bulundu.
Yetmedi, bir de seneler önce kulağına gelen bir iddiayı üstüne atıverdi Sangu'nun.
Elçin Sangu'nun cevapsız bırakmayacağı aşikardı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Özcan Deniz diyaloğu gibi bir sürpriz patlattı Sangu!
"Yarın sana küçük bir sürprizim var, beklemede kal" diyerek Altuntaş'ı etiketledi. Bir de "nasıl atıp tuttuğunu nişane olarak alnına yapıştıracağım" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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