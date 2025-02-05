Kartalkaya'daki Yangın Faciası Soruşturmasında Yeni Gelişme: İki Üst Düzey Yönetici Tutuklandı
Kartalkaya'daki Yangın Faciası Soruşturmasında Yeni Gelişme: İki Üst Düzey Yönetici Tutuklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış, çocuklar ve aileler hayattan kopmuş, koparılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan yangın faciası hakkında soruşturma git gide büyürken Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı.
Dün akşam saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın gözaltına alındığı öğrenmiştik.
Geçtiğimiz dakikalarda yangınla ilgili tutuklu sayısı 21’e yükseldi. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu kişilerin neden tutuklandıkları açıklanmayacak mı? Hangi konuda ihmalleri var? Kesinleşmiş cezalarını ve atılı suçlarını duymadan rahat yok.
Kenan Evren misali... Bir sağdan... Bir soldan...