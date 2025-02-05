Santorini Depremle Sallanmaya Devam Ediyor: Yunanistan Hükümeti Tahliye İçin Askeri Çıkarma Gemileri Gönderdi!
Santorini Depremle Sallanmaya Devam Ediyor: Yunanistan Hükümeti Tahliye İçin Askeri Çıkarma Gemileri Gönderdi!
Kaynak: https://www.washingtonpost.com/world/...
Ege Denizi’nin güneyinde bulunan Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası nedeniyle bölge dur durak bilmeden sallanmaya devam ederken, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias tarafından televizyonda da canlı yayınlanan bir acil durum toplantısı gerçekleştirildi.
Kikilias , Santorini Adası'na sahil güvenlik gemisi ve askeri çıkarma gemisi gönderildiğini belirterek sismik faaliyetlerle alakalı olarak hem en iyi hem de en tüm senaryolara hazırlanmak zorunda olduklarını vurguladı.
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Ege Denizi'nde AFAD'ın "deprem fırtınası" olarak nitelendirdiği büyüklükleri 5'i bulan yüzlerce deprem peş peşe meydana geldi.
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Yunan halkı adaları terk etmeye başladı ve hatta büyüklüğü artan depremlerden bazıları ülkemizin Batı kıyılarında da hissedildi. Art arda yaşanan depremlerin özellikle yanardağları harekete geçireceğinden ve deniz seviyesinin daha da yükselmesi durumunda tsunami ihtimalinin doğabileceğinden endişelenilmeye başlandı.
Geçtiğimiz saatlerde Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias Atina'da güvenlik yetkilileri, bilim adamları ve Başbakan Miçotakis'in de olduğu bir acil durum toplantısı yaptı.
Santorini Adası'na sahil güvenlik gemisi ve askeri çıkarma gemisi gönderildiğini belirterek sismik faaliyetlerle alakalı olarak iyi ve kötü tüm senaryoları hazırlamak zorunda olduklarını vurguladı.
Ayrıca, televizyondan canlı yayınlanan toplantıda "Şu anda sürekli hareket halinde olan bir Santorini'de olmanın ne anlama geldiğini biliyorum" dedi ve ekledi:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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