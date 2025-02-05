Bir Kadın İhraç Edilen Teğmenlerimiz İçin "Şimdi Kasiyerlik Yapsınlar" Diyenelere Tepki Gösterdi

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıç çatma yemini sonrası olaylar durulmadı. Yemini gerçekleştiren 5 teğmen hakkında “emre itaatsizlik” nedeniyle soruşturma başlatılmış, teğmenler geçtiğimiz günlerde savunmalarını yapmıştı. Ardından 5 teğmen ve 3 sıralı amirleri TSK’dan ihraç edilmişti. Bu karara ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükselirken, kararı doğru bulanlar da oldu. Teğmenlerimiz için 'şimdi kasiyerlik yapsınlar' yorumları yapıldı.
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Bir kadın, çektiği bir video ile teğmenlerimiz için "Şimdi gidip kasiyerlik yapsınlar" diyenlere tepki gösterdi.
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“O kasiyerlerin birçoğu üniversite mezunu. Namuslarıyla para kazanıyorlar. Siz hangi ahlaka sığınarak bunları söylüyorsunuz?" diyen kadın "Siz bu insanların tırnağı olamazsınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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