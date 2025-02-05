Özgür Özel Hapis İstemiyle Dava Açılan Ekrem İmamoğlu Hakkında Konuştu: "Bu Ne Korkuymuş Arkadaş?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve onun ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı bir soruşturma başlatılmıştı. Kendisi geçtiğimiz günlerde ifade verdi. Adliye önünde kendisini bekleyen destekçileri ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Bugün de Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi ve kendisine siyasi yasak talep edildi.