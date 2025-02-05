Özgür Özel Hapis İstemiyle Dava Açılan Ekrem İmamoğlu Hakkında Konuştu: "Bu Ne Korkuymuş Arkadaş?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve onun ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı bir soruşturma başlatılmıştı. Kendisi geçtiğimiz günlerde ifade verdi. Adliye önünde kendisini bekleyen destekçileri ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.
Bugün de Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi ve kendisine siyasi yasak talep edildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haberi alır almaz duruma tepki gösterdi.
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"Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu’na da Cumhuriyet Halk Partisi’ne de asla ve asla mani olamayacaklar." diyen Özel, erken seçim çağrısı yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Biz de onu diyoruz. Seçilmişe saygı diye yaygara kopartıp seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atayan, içeri tıkmak için elinden geleni yapan ileri demokras... Devamını Gör