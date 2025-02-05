AFAD Ege Denizi’ndeki Deprem Fırtınasıyla İlgili Rapor Yayınlandı: “Volkan Hareketliliği İhtimali Var”
AFAD Ege Denizi’ndeki Deprem Fırtınasıyla İlgili Rapor Yayınlandı: “Volkan Hareketliliği İhtimali Var”
Ege Denizi’nin güneyinde bulunan Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası nedeniyle bölge adeta beşik gibi sallanıyor. En yükseği 5.1 büyüklüğünde kayda geçen depremlerle ilgili AFAD hazırladığı raporu paylaştı. AFAD’ın raporunda, “Devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali bulunmaktadır.” ifadeleri yer aldı.
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Ege Denizi’nde 28 Ocak’ta başlayan deprem fırtınası sebebiyle 900’den fazla deprem meydana gelmiş durumda.
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Bu süreçte kaydedilen en büyük deprem 5.1 olarak kayıtlara geçerken, AFAD yaşanan deprem fırtınası sebebiyle hazırladığı raporu paylaştı.
Raporda, depremlerin tektonik kökenli olduğu belirtilirken, devam eden süreçte volkanik hareketlilik de olabileceği yer aldı.
Öte yandan “2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır.” denildi.
AFAD, yaşanacak volkanik bir patlamanın etkilerinin ülkemizde de hissedileceğini belirtti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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