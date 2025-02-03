Naci Görür'den Tsunami Uyarısı: "Ege'de Büyük Deprem Olursa Tsunami Olabilir"
Naci Görür'den Tsunami Uyarısı: "Ege'de Büyük Deprem Olursa Tsunami Olabilir"
Ege Denizi’nde bir süredir devam eden deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Günlerdir arka arkaya yaşanan depremler halkta da tedirginlik yaratırken Türkiye’nin Ege kıyılarında yaşayanlar da “bu depremler Türkiye’yi de etkileyecek mi” sorusunu sormaya başladı.
Ege’de peş peşe yaşanan depremler hakkında açıklamalarda bulunanan Prof. Dr. Naci Görür, NTV’ye yaptığı açıklamada '7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?' sorusuna “ üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür” dedi.
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Ege Denizi’nde 7 günde 1,3 ila 5 büyüklüğü olan 400’den fazla deprem meydana geldi.
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Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Her gün peşe peşe depremler oluyor.
Endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür şu uyarıları yaptı:
"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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