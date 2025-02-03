Naci Görür'den Tsunami Uyarısı: "Ege'de Büyük Deprem Olursa Tsunami Olabilir"

Ege Denizi’nde bir süredir devam eden deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Günlerdir arka arkaya yaşanan depremler halkta da tedirginlik yaratırken Türkiye’nin Ege kıyılarında yaşayanlar da “bu depremler Türkiye’yi de etkileyecek mi” sorusunu sormaya başladı.

Ege’de peş peşe yaşanan depremler hakkında açıklamalarda bulunanan Prof. Dr. Naci Görür, NTV’ye yaptığı açıklamada '7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?' sorusuna “ üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür” dedi.