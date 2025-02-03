Deprem mi Oldu? AFAD’dan Depremler Hakkında Açıklama Geldi: Ege Denizi’nde Deprem Fırtınası Yaşandı!
Deprem mi Oldu? AFAD’dan Depremler Hakkında Açıklama Geldi: Ege Denizi’nde Deprem Fırtınası Yaşandı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin paylaşım yaptı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi'nde, 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı bildirildi.
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AFAD’dan yapılan açıklamada, deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
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Depremlerin Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda atış gösterdiği ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği aktarılan açıklamada, Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiği kaydedildi.
Açıklamada, 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer yoğun sismik aktivite yaşandığı ve 14 ay süren depremlerin herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmadığı anımsatıldı.
Gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve bilim insanları ile araştırmacıların, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği, olası volkanik aktiviteleri ve tsunamiyi değerlendirdirdiği bildirildi.
Vatandaşlar, sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarılırken, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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