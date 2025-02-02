En Büyüğü 4.8: Ege Denizi’nde Son 34 Saatte 17 Deprem Meydana Geldi
En Büyüğü 4.8: Ege Denizi’nde Son 34 Saatte 17 Deprem Meydana Geldi
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Türkiye’nin de kıyısının bulunduğu Ege Denizi’nde üst üste yaşanan depremler gündemde.
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1 Şubat Cumartesi günü saat 08.31’de 3.9 büyüklüğündeki depremle başlayan deprem fırtınasında, son yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem en şiddetli deprem olarak kaydedildi.
Yer Bilimci Naci Görür, yaşanan depremler için “Helen-Kıbrıs Yayı dalma batma zonunda Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketiliyor. Bu süreç üstteki levhanın Ege bölümünü sürekli geriyor ve depremlere neden oluyor.” ifadelerini kullanmıştı.
AFAD’ın Ege Denizi’ndeki depremlerle ilgili açıklamaları şu şekilde 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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