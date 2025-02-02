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Naci Görür Açıkladı: Ege Denizi’nde Üst Üste Meydana Gelen Deprem Neden Yaşanıyor?

Naci Görür Açıkladı: Ege Denizi’nde Üst Üste Meydana Gelen Deprem Neden Yaşanıyor?

Naci Görür
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2025 - 13:26

Ege Denizi’nde dünden beri 4 civarında yaklaşık 20 deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, dün sabah saatlerinde başlayan “deprem fırtınası” sebebiyle paylaşımda bulundu. Görür, yaşanan depremlerin Afrika Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki etkileşim sebebiyle olduğunu söyledi.

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Ege Denizi’nde dün başlayan “deprem fırtınası” devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Bodrum açıklarında da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Ege Denizi’nde dün başlayan “deprem fırtınası” devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Bodrum açıklarında da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’ndeki deprem hareketliği nedeniyle açıklamada bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’ndeki deprem hareketliği nedeniyle açıklamada bulundu.

Görür, “Helen-Kıbrıs Yayı dalma batma zonunda Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketiliyor. Bu süreç üstteki levhanın Ege bölümünü sürekli geriyor ve depremlere neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

Görür, “Helen-Kıbrıs Yayı dalma batma zonunda Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına dalarak tüketiliyor. Bu süreç üstteki levhanın Ege bölümünü sürekli geriyor ve depremlere neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ün paylaşımı 👇

Naci Görür'ün paylaşımı 👇
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AFAD'ın Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili son paylaşımları 👇

AFAD'ın Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili son paylaşımları 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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