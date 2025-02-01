AFAD Duyurdu: Ege Denizi'nde Art Arda Depremler Meydana Geldi
AFAD Duyurdu: Ege Denizi'nde Art Arda Depremler Meydana Geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi X (Twitter) hesabından Ege Denizi'nde meydana gelen depremleri paylaştı. AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi, art arda depremlerle sallandı. İlk deprem saat 08:31’de 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu depremden yarım saat sonra 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Ege Denizi tam bir dakika sonra 3.7 büyüklüğünde depremle sallandı.
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Ege Denizi art arda üç depremle sallandı. Söz konusu depremleri AFAD, resmi X hesabından duyurdu.
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AFAD'ın verilerine göre ilk deprem saat 08:31’de meydana geldi. Deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.
İkinci deprem ise saat 09:02’de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken tam bir dakika sonra üçüncü deprem gerçekleşti.
AFAD, üçüncü depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Bu deprem ise saat 09:03’te Ege Denizi’ni salladı. Üç deprem de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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