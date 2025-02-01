Celal Şengör Olası Marmara Depremi’nin Ardından 7 Metrelik Tsunami Beklendiğini Açıkladı

Marmaraereğlisi’nde 7.6 büyüklüğünde deprem beklendiğini hatırlatan Şengör, bu bölgenin topun ağzında olduğunu kaydetti.

Şengör, depremin etkisiyle bir yer kayması olması takdirde yaşanacak senaryoyu şöyle anlattı:

'Bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa ki olabilir, merkezi havzada bu tsunami yaratabilir. Doğu Marmara’da bu hesaplandı büyük bir yer kayması muhtemel bir yer kayması olması neticesinde 7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir diye Türk Hava Kuvvetleri’nin isteği üzerine böyle bir araştırma yapıldı. Hava Harp Okulu’nun bulunduğu yerde dalga yüksekliği 7 metreyi buluyor Yeşilköy’de.'