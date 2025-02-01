Celal Şengör Olası Marmara Depremi’nin Ardından 7 Metrelik Tsunami Beklendiğini Açıkladı
Türkiye aktif faylara sahip bir deprem ülkesi. Ne yazık ki tarihimize acı sonuçlar doğuran depremler yazılıyor. 1999 Marmara Depremi’nden sonra 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde depremlerle sarsıldık. Depremlerde on binlerce canımızı kaybederken uzmanlar “Acil önlem” çağrılarını sık sık yeniliyor.
Ne yazık ki şimdi önümüzde büyüklüğü 7.5’i bulacağı uzmanlar tarafından söylenen bir Marmara Depremi senaryosu var. Bu depremin 30 sene içerisinde gerçekleşeceği beklenirken Prof. Dr. Celal Şengör’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, olası Marmara Depremi’nin ardından Doğu Marmara’da 7 metreye yakın tsunami dalgasının olabileceğini ifade etti.
1999 Gölcük Depremi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi… Bunlar sadece binlerce canın hayatını kaybettiği ve şahit olduğumuz depremlerden ikisi. Aktif faylara sahip olan Türkiye’de her gün onlarca küçük ölçekli depremler meydana geliyor.
Şimdi ise önümüzde büyüklüğü 7.5’e ulaşması beklenen olası Marmara Depremi var. Uzmanlar 30 yıl içinde büyük depremin meydana geleceğini belirtiyor.
Uzmanlar depremlere karşı "Acil önlem" alınması gerektiğini sık sık tekrarlarken Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kuzey Anadolu Fat Hattı’nın İstanbul’dan başlayıp Marmaraereğlisi'ne kadar uzandığını hatırlatan Şengör, deprem riskinin yüksek olduğunu dile getirdi.
"7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir."
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