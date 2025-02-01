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Celal Şengör Olası Marmara Depremi’nin Ardından 7 Metrelik Tsunami Beklendiğini Açıkladı

Celal Şengör Olası Marmara Depremi’nin Ardından 7 Metrelik Tsunami Beklendiğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 14:51

Türkiye aktif faylara sahip bir deprem ülkesi. Ne yazık ki tarihimize acı sonuçlar doğuran depremler yazılıyor. 1999 Marmara Depremi’nden sonra 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde depremlerle sarsıldık. Depremlerde on binlerce canımızı kaybederken uzmanlar “Acil önlem” çağrılarını sık sık yeniliyor. 

Ne yazık ki şimdi önümüzde büyüklüğü 7.5’i bulacağı uzmanlar tarafından söylenen bir Marmara Depremi senaryosu var. Bu depremin 30 sene içerisinde gerçekleşeceği beklenirken Prof. Dr. Celal Şengör’den dikkat çeken bir açıklama geldi. 

 Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, olası Marmara Depremi’nin ardından Doğu Marmara’da 7 metreye yakın tsunami dalgasının olabileceğini ifade etti.

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1999 Gölcük Depremi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi… Bunlar sadece binlerce canın hayatını kaybettiği ve şahit olduğumuz depremlerden ikisi. Aktif faylara sahip olan Türkiye’de her gün onlarca küçük ölçekli depremler meydana geliyor.

1999 Gölcük Depremi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi… Bunlar sadece binlerce canın hayatını kaybettiği ve şahit olduğumuz depremlerden ikisi. Aktif faylara sahip olan Türkiye’de her gün onlarca küçük ölçekli depremler meydana geliyor.

Depremlerde on binlerce canını kaybeden ülkede her depremin ders olması gerekirken felaketlerin ardından pek çok usulsüzlük ve denetimsizlik gözler önüne seriliyor.

Şimdi ise önümüzde büyüklüğü 7.5’e ulaşması beklenen olası Marmara Depremi var. Uzmanlar 30 yıl içinde büyük depremin meydana geleceğini belirtiyor.

Şimdi ise önümüzde büyüklüğü 7.5’e ulaşması beklenen olası Marmara Depremi var. Uzmanlar 30 yıl içinde büyük depremin meydana geleceğini belirtiyor.

Uzmanlar depremlere karşı "Acil önlem" alınması gerektiğini sık sık tekrarlarken Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Uzmanlar depremlere karşı "Acil önlem" alınması gerektiğini sık sık tekrarlarken Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçe Belediyesi ve İstanbul Yaşam Derneği iş birliğinde, ‘Beklenen İstanbul Depremi Marmaraereğlisi'ne Etkileri’ konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, olası Marmara Depremi'nin ardından yaşanacakları anlattı.

Kuzey Anadolu Fat Hattı’nın İstanbul’dan başlayıp Marmaraereğlisi'ne kadar uzandığını hatırlatan Şengör, deprem riskinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Kuzey Anadolu Fat Hattı’nın İstanbul’dan başlayıp Marmaraereğlisi'ne kadar uzandığını hatırlatan Şengör, deprem riskinin yüksek olduğunu dile getirdi.

"7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir."

"7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir."

Marmaraereğlisi’nde 7.6 büyüklüğünde deprem beklendiğini hatırlatan Şengör, bu bölgenin topun ağzında olduğunu kaydetti. 

Şengör, depremin etkisiyle bir yer kayması olması takdirde yaşanacak senaryoyu şöyle anlattı:

'Bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa ki olabilir, merkezi havzada bu tsunami yaratabilir. Doğu Marmara’da bu hesaplandı büyük bir yer kayması muhtemel bir yer kayması olması neticesinde 7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir diye Türk Hava Kuvvetleri’nin isteği üzerine böyle bir araştırma yapıldı. Hava Harp Okulu’nun bulunduğu yerde dalga yüksekliği 7 metreyi buluyor Yeşilköy’de.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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