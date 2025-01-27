Bursa’da Deprem: "Marmara’da Deprem Beklenen Faydan Uzak"

AFAD, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Deprem, Marmara Bölgesi’ndeki illerde de hissedildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin meydana geldiği fay hattının diri bir hat olduğunu ve bölge için 6 üzerinde deprem tehlikesi olabileceğini söyledi. Tüysüz ayrıca deprem yaşanan bölgenin beklenen Marmara depreminin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak olduğunu da sözlerine ekledi.