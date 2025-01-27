Bursa’da Deprem: "Marmara’da Deprem Beklenen Faydan Uzak"
Bursa’da Deprem: "Marmara’da Deprem Beklenen Faydan Uzak"
AFAD, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Deprem, Marmara Bölgesi’ndeki illerde de hissedildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin meydana geldiği fay hattının diri bir hat olduğunu ve bölge için 6 üzerinde deprem tehlikesi olabileceğini söyledi. Tüysüz ayrıca deprem yaşanan bölgenin beklenen Marmara depreminin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak olduğunu da sözlerine ekledi.
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Bursa'da öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.
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Deprem anı 👇
NTV yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz yaşanan depremi yorumladı.
Bursa’nın içerisinden diri fay hattı geçen 24 il arasında yer aldığını hatırlatan Tüysüz, "Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Bu nedenle yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor." dedi.
Okan Tüysüz, “Bugünkü depremin olduğu fay, Marmara Depremi’ni beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak." ifadelerini de kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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İskenderundaki depremden kurtulduktan sonra el mecbur istanbula yerleştim. Bu ekonomik şartlarda ölmeye mahkum gibi hissediyorum. Hayattan zevk almıyorum.
Abi başka yer mi bulamadın ya
O fay uzak bu fay etkilemez derken enkaz altında uyanacağız
Hatayli biri olarak olasi depremin sonuclarini dusunmek bile istemiyorum. dilerim hic olmasin kimsenin canì yanmasin.