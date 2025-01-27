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AFAD Depremi Duyurdu: Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Çevre İllerden de Hissedildi

AFAD Depremi Duyurdu: Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Çevre İllerden de Hissedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.01.2025 - 13:52 Son Güncelleme: 27.01.2025 - 14:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Bursa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 13:43’te meydana gelen depremin derinliği 9.74 km olarak açıklandı.

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AFAD'ın deprem duyurusu 👇

AFAD'ın deprem duyurusu 👇
twitter.com

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13:43’te meydana gelen depremin derinliği 9.74 km olarak açıklandı.

Saat 13:43’te meydana gelen depremin derinliği 9.74 km olarak açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sosyal medya hesabından depremi duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sosyal medya hesabından depremi duyurdu.
twitter.com
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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