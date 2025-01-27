AFAD Depremi Duyurdu: Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Çevre İllerden de Hissedildi
AFAD Depremi Duyurdu: Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu, Çevre İllerden de Hissedildi
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AFAD'ın deprem duyurusu 👇
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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13:43’te meydana gelen depremin derinliği 9.74 km olarak açıklandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sosyal medya hesabından depremi duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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