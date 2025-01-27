2016 Yılından Bu Yana Cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ın Son Hali Paylaşıldı
2016 Yılından Bu Yana Cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ın Son Hali Paylaşıldı
2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş’ın son hali olduğu belirtilen bir fotoğraf, bir internet sitesi için yazdığı yazı ile birlikte paylaşıldı.
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HDP eski eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor.
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Demirtaş, Almanya'nın Köln kentinde Şubat 2024'te kurulan QAD-Barış Araştırmaları Derneği'nin kurduğu bir web sitesi için yazı kaleme aldı.
"Haydi meydana" başlıklı yazı ile beraber Demirtaş'ın son halini veren bir fotoğraf da paylaşıldı.
İşte Selahattin Demirtaş’ın ‘son hali’ olduğu söylenen fotoğraf:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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