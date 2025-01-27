Bolu’daki Yangın Faciasında İlk İtiraf Muhasebeciden Geldi: “Bu Eksiklikler Çok Masraflı”

'Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye başkanlığına giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim.'