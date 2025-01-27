Bolu’daki Yangın Faciasında İlk İtiraf Muhasebeciden Geldi: “Bu Eksiklikler Çok Masraflı”
Bolu’daki Yangın Faciasında İlk İtiraf Muhasebeciden Geldi: “Bu Eksiklikler Çok Masraflı”
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/kartal...
78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalaya Grand Kartal oteli yangınının soruşturması devam ederken otelin muhasebecisi Kadir Özdemir’den çok önemli bir itiraf geldi.
Özdemir, otelin Genel Müdürü Emir Aras'a eksiklik raporunu bildirdiğini, Aras'ın da, 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' talimatını verdiğini itiraf etti.
Bu talimat üzerine otelde yönetici Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşerek, denetim dilekçesini geri çekmiş.
İşte NTV’de yer alan haberin detayları…
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78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in muhasebe müdürü Muhasebeci Kadir Özdemir, bir dizi iddiaya konu olan bu sistemlerin pahalı olduğu için yapılmadığını itiraf etti.
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Özdemir, ifadesinde, sistemlerin eksikliğinin tespit edilmesinin ardından, otel yönetimine durumu bildirdiğini ve "masraflı olur" yanıtı aldığını söyledi.
Özdemir'in aktardığı denetim 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarınca yapıldı. Bu denetimde otelde 8 ana kelemde ciddi eksiklik bulundu ve bu eksikliklerin giderilmesi istendi.
Otel yönetimi bu raporun ardından konuyu kendi aralarında ele aldı. Tutuklu sanık Kadir Özdemir ifadesinde "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim." dedi
Özdemir, bu durumu bildirmesinin ardından yaşanan trafiği de şöyle aktardı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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İnsan hayatı daha ucuz gelmis
Bir laf vardır, "paralarının üzerine şeytan oturmuş" diye bunlarınki de o hesap..