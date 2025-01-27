Bolu'da Yaşanan Otel Yangını Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar
Bolu'da Yaşanan Otel Yangını Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde 21 Ocak Salı günü gece saatlerinde yangın çıkmış ve olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından bazı kişiler yangını kullanarak sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitesi reklamları yapmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden yapılan reklamlarda kişiler kendilerini yangında çalışan itfaiye personeli veya yangından etkilenen vatandaşlar gibi gösteriyor.
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Bazı kişiler Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayı üzerinden bahis reklamı yaptı.
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Şahıslar ayrıca bazı reklamlarda ise yangında mahsur kalmış vatandaş gibi davranıyorlar.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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