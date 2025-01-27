Bolu'da Yaşanan Otel Yangını Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar

Yangının olduğu gün otelde konaklayan aile hikayesi uyduran dolandırıcılar hikayeyi daha acıklı yapmak için ise çocuklarının 5'inci katta atlandığını ve yangın nedeniyle bütün eşyalarını kaybettiklerini söylüyor. Yine bir kadının yanlarına geldiğini ve ağlamaması gerektiğini söyleyerek uygulamayı gösterdiğini ifade eden dolandırıcılar aynı şekilde başta para kaybettikleri ancak sonrasında milyonlarca lira para kazandıklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar sadece sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmakla kalmıyor ayrıca başka hesaplar ile gönderilerin altına para kazandıklarını söylüyorlar. Şahıslar reklamları paylaşımlarının altına farklı hesaplar kullanarak uygulama sayesinde para kazandıklarını yazıyor ve para fotoğrafları paylaşıyor.