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Bolu'da Yaşanan Otel Yangını Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar

Bolu'da Yaşanan Otel Yangını Üzerinden Bahis Reklamı Yaptılar

yasa dışı bahis
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.01.2025 - 11:35

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde 21 Ocak Salı günü gece saatlerinde yangın çıkmış ve olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından bazı kişiler yangını kullanarak sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitesi reklamları yapmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu Facebook üzerinden yapılan reklamlarda kişiler kendilerini yangında çalışan itfaiye personeli veya yangından etkilenen vatandaşlar gibi gösteriyor.

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Bazı kişiler Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayı üzerinden bahis reklamı yaptı.

Bazı kişiler Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayı üzerinden bahis reklamı yaptı.

Şahıslar, kendisini itfaiye personeli gibi gösterdiği reklamlarda yangında çocuğunu kurtardığı için bir kadının yanına gelerek nasıl teşekkür edebileceğini sorduğunu anlatıyor. Sonrasında ise telefonundan bir uygulama gösterdiğini ve “Ben buradan kazanıyorum istersen sen de dene. Bu sana teşekkür şeklim olsun” dediğini ifade ediyor. Sonrasında kendisinin de uygulamayı indirdiğini ve biraz para kaybettikten sonra milyonlarca para kazandığını söyleyerek vatandaşları dolandırmak için yasa dışı bahis sitesi reklamı yapıyor.

Şahıslar ayrıca bazı reklamlarda ise yangında mahsur kalmış vatandaş gibi davranıyorlar.

Şahıslar ayrıca bazı reklamlarda ise yangında mahsur kalmış vatandaş gibi davranıyorlar.

Yangının olduğu gün otelde konaklayan aile hikayesi uyduran dolandırıcılar hikayeyi daha acıklı yapmak için ise çocuklarının 5'inci katta atlandığını ve yangın nedeniyle bütün eşyalarını kaybettiklerini söylüyor. Yine bir kadının yanlarına geldiğini ve ağlamaması gerektiğini söyleyerek uygulamayı gösterdiğini ifade eden dolandırıcılar aynı şekilde başta para kaybettikleri ancak sonrasında milyonlarca lira para kazandıklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar sadece sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapmakla kalmıyor ayrıca başka hesaplar ile gönderilerin altına para kazandıklarını söylüyorlar. Şahıslar reklamları paylaşımlarının altına farklı hesaplar kullanarak uygulama sayesinde para kazandıklarını yazıyor ve para fotoğrafları paylaşıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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