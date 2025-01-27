Halit Ergül'ün Diğer Oteli Gazelle Gece Yarısı Kapatıldı: Orman Arazisini Oteline Kattığı Ortaya Çıktı
Bolu’da 78 kişiye mezar olan otelin sahibi Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır” denildi.
Öte yandan Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; 16.5 dönüm arazi üzerine kurulan Gazelle Resort Otel’in orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkarıldığı ortaya çıktı.
İşte tüm detaylar…
Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı.
Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Öte yandan Hürriyet’ten Aysel Alp’in özel haberine göre; 78 cana mezar olan Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel’ini orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı ortaya çıktı.
Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’e ait Gazelle Resort Otel’in arazisi, yıllar içinde orman işgaliyle 13 kat büyümüş. Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia ettiler:
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