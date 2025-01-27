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Halit Ergül'ün Diğer Oteli Gazelle Gece Yarısı Kapatıldı: Orman Arazisini Oteline Kattığı Ortaya Çıktı

Halit Ergül'ün Diğer Oteli Gazelle Gece Yarısı Kapatıldı: Orman Arazisini Oteline Kattığı Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.01.2025 - 09:28

Bolu’da 78 kişiye mezar olan otelin sahibi Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır” denildi. 

Öte yandan Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; 16.5 dönüm arazi üzerine kurulan Gazelle Resort Otel’in orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkarıldığı ortaya çıktı.

İşte tüm detaylar… 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/or...
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Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Halit Ergül’ün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır.”

Öte yandan Hürriyet’ten Aysel Alp’in özel haberine göre; 78 cana mezar olan Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel’ini orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı ortaya çıktı.

Öte yandan Hürriyet’ten Aysel Alp’in özel haberine göre; 78 cana mezar olan Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün Gölcük yakınlarında 16.5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel’ini orman işgalleri ve ‘mesire’ oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı ortaya çıktı.

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’e ait Gazelle Resort Otel’in arazisi, yıllar içinde orman işgaliyle 13 kat büyümüş. Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia ettiler:

Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’e ait Gazelle Resort Otel’in arazisi, yıllar içinde orman işgaliyle 13 kat büyümüş. Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia ettiler:

“2005’te Karacasu Belediyesi’nden aldıkları 16 dönüm arazi üzerine Gazelle Otel’i yaptılar, 2012’de faaliyete geçti. Hemen etrafındaki yaklaşık 20 dönüm orman arazisini otopark, tenis kortu, çocuk alanı gibi eklentilerle işgal edip kaçak kullanmaya başladılar. Yetmedi, buranın bitişiğindeki 200 dönüm alanı da ‘Yarenlerdere Mesire Alanı’ ilan ettirerek kiraladılar ve etrafını çevirdiler. Devlete başvurduk, ‘Burası orman arazisi, kadimden beri biz köylüler kullanıyoruz, 2B kapsamında ormandan çıkarın, bize satın’ dedik. Nafile, sanki bir el uzandı, bize verilmeyen Halit Ergül’e verildi; işgalinden hesap sorulmazken, mesire yerine kiracı yapıldı.

Mesire yerinin bitişiğindeki alanı da Karaca Tabiat Parkı ilan ettirdiler ki yeni eklentiler yapabilsinler, başkaları buralara giremesin. Gölcük Tabiat Parkı’ndaki restoranı da işletiyorlar. Nihai hedefleri ise Gazelle Otel’i Gölcük ile birleştirmekmiş, bu durumda arada sadece bizim yaylalar kaldı. Ama dedelerimizden kalan buraları da bizden almalarına izin vermeyeceğiz.

Halit Ergül’ün gücü Bolu’yu aşmış. 2B Yasası bizi tarif ediyor ama o gücü aşamadık. Oysa 2B yapılsaydı, oraları kullanıcıları olarak devletten biz satın alacaktık. Ağalan Yaylamızda 60 hane bundan yararlanacaktık. Onlar bizden güçlü, öyle olmasa 78 can gider miydi? Meralarımız bize kapatılır mıydı? Köylünün hayvanını sokamadığı mera alanında şimdi otelin ATV araçları cirit atıyor.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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