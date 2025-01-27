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Pilotlar, İstanbul Hava Sahası’nda İki Gündür Esrarengiz Trafik İkazı Alıyor

Pilotlar, İstanbul Hava Sahası’nda İki Gündür Esrarengiz Trafik İkazı Alıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.01.2025 - 15:30

İstanbul Hava Sahası’nda iki gündür pilotların radarlarında gördüğü tanımlanamayan trafik alarma neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı kullanan pilotlar trafik ikazı alınca, bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan pilotlar Trafik uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem’de (TCAS) trafik ikazı aldı. Bunun üzerine pilotlar hava trafik kontrolörüne bildirdi. Denizde, havada ve karada yapılan kontrollerde sistemde görülen trafik ikazına neyin neden olduğunu bulunamadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan pilotlar Trafik uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem’de (TCAS) trafik ikazı aldı. Bunun üzerine pilotlar hava trafik kontrolörüne bildirdi. Denizde, havada ve karada yapılan kontrollerde sistemde görülen trafik ikazına neyin neden olduğunu bulunamadı.

Pilotlar tarafından yapılan trafik ikazının denizde bulunan bir gemiden ya da drondan kaynaklanabileceği söylemesi üzerine kıyı emniyeti ve diğer ekipler bölgelerde arama yaptı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. İki gün boyunca radarda görülen trafik ikazının neye yol açtığı henüz netleştirilemedi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altın alındı.

Pilotlar tarafından yapılan trafik ikazının denizde bulunan bir gemiden ya da drondan kaynaklanabileceği söylemesi üzerine kıyı emniyeti ve diğer ekipler bölgelerde arama yaptı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. İki gün boyunca radarda görülen trafik ikazının neye yol açtığı henüz netleştirilemedi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altın alındı.

Pilot: Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir. Bilginize

Pilot: Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir. Bilginize

Kule: Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Yetkililere iletildi, denizden de aramalar yapılıyor. Ancak bir türlü bulunamadı.

Kule: Efendim bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Yetkililere iletildi, denizden de aramalar yapılıyor. Ancak bir türlü bulunamadı.

Kule: Efendim, 2,5 saattir bununla uğraşıyoruz bizde, sizden önce de birçok trafik bunu ikaz etti, kıyı emniyetine de bildirdik. Muhtemelen deniz üzerinden bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz.

Kule: Efendim, 2,5 saattir bununla uğraşıyoruz bizde, sizden önce de birçok trafik bunu ikaz etti, kıyı emniyetine de bildirdik. Muhtemelen deniz üzerinden bir gemiden olduğunu tahmin ediyoruz.
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Kule: Bu arada bilginize sizden önceki trafikler, meydana yaklaşma hattında 2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri, bir trafik alarmı aldılar. Durumu gözlemledikten sonra rapor edebilir misiniz acaba.

Kule: Bu arada bilginize sizden önceki trafikler, meydana yaklaşma hattında 2,5 mil civarında muhtemelen gemiden geldiğini tahmin ettikleri, bir trafik alarmı aldılar. Durumu gözlemledikten sonra rapor edebilir misiniz acaba.

Pilot: 500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, bizde tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şuan 5 mil önümüzde, 5 milde bir trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçuşumuzda da bu ikazı almıştık.

Pilot: 500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, bizde tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şuan 5 mil önümüzde, 5 milde bir trafik takip ediyoruz. Bir önceki uçuşumuzda da bu ikazı almıştık.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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