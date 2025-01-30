AFAD Depremi Duyurdu! İzmir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
AFAD Depremi Duyurdu! İzmir'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu!
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez üssü Ege Denizi, Eğriboz olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Saat 19.07’de meydana gelen depremin derinliği ise 5.4 km olarak açıklandı.
İşte, AFAD'ın deprem duyurusu 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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